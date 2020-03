Albert Uderzo, morto il disegnatore "vicentino" di Astérix e Obelix. La famiglia: «Nessun legame con coronavirus»

È morto all'età di 92 anni, in Francia, Albert Uderzo, disegnatore di origini vicentine del celebre fumetto Astérix. Lo si apprende dai familiari.



Uderzo, creatore insieme a René Goscinny del popolarissimo personaggio ispirato ai Galli, «è morto nel sonno nella sua casa di Neuilly (alle porte di Parigi, ndr) per una crisi cardiaca senza alcun legame con il coronavirus» ha fatto sapere la famiglia, aggiungendo che era in uno stato «di estremo affaticamento da diverse settimane».



