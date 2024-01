Amici, Mew svela la verità sull'abbandono: «La depressione è tornata». Solidarietà di Lorella Cuccarini e Michela Andreozzi

«La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, nel mio caso nel momento più bello della vita. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno, ci sono riuscita, ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma è importante parlarne». In un video postato su Instagram, Mew, 24 anni, di Jesolo, spiega i motivi del suo abbandono di Amici di Maria De Filippi.

Valentina Turchetto, questo il vero nome della cantante, era tra le favorite per la vittoria del talent show di Canale 5, che a marzo entrerà nella fase chiave del serale. Eppure si è fermata e, insieme al fidanzato 23enne Matthew (Matteo Rota), anche lui in gara come cantante, è uscita dal programma che ha fatto esplodere tanti artisti.

La scelta

Alle prese con «i pensieri oscuri tornati sempre più forti», Mew (lo pseudonimo è ispirato all'omonimo Pokémon, cartone di cui è grande fan), sa di aver compiuto una "scelta difficile" e racconta che all'interno della 'scuola' aveva smesso di mangiare perché la depressione «si prende la fame e le energie»: «Questo messaggio - continua la ragazza rivolgendosi ai suoi follower - è per dire: abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100% e di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l'ambizione. Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia musica continuerà a salvarmi, passo dopo passo». Lorella Cuccarini, che ad Amici aveva dimostrato di credere nel suo talento, ha commentato: «Abbi cura di te».

Nel 2010 ad abbandonare Amici per "motivi personali" fu Davide Flauto, anche lui aspirante cantante. Il ragazzo, che allora aveva 21 anni, chiarì di essere «dovuto tornare a casa perché per lo stress ho avuto un collasso». Pressioni, aspettative, ansia da prestazione e ritorno alla dura realtà, il male di vivere ha colto nel tempo molti partecipanti ai talent. Soprattutto se giovanissimi e non in grado di gestire adeguatamente i pochi alti e i molti bassi che il mondo dello spettacolo spesso riserva.

La depressione

La depressione non guarda in faccia a nessuno. Tante celebrità hanno scelto di condividere le loro esperienze personali (Robbie Williams, Gigi Buffon, Bella Hadid, Belen Rodriguez, Fedez, ma l'elenco è lunghissimo). Michela Andreozzi, il cui nuovo film "Pensati Sexy" approderà su Prime Video il prossimo 12 febbraio, sui social ha espresso vicinanza alla giovane di Amici: «La sua storia - ci spiega - è stata anche la mia. La capisco, avere vent'anni è difficilissimo. Per me è stato un periodo cupo». La regista e attrice romana torna indietro nel tempo: «Dopo la scuola ho lavorato nella redazione di Non è la Rai, all'epoca non sapevo bene cosa fare nella vita. Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, storici autori di quel programma, mi proposero di partecipare ad una nuova trasmissione comica, Macao. Accettai, preparai due personaggi, le prove andarono avanti, testai i monologhi... ma ad un certo punto feci i conti con un momento difficile, di mia fragilità personale. Avevo bisogno di aiuto. Così - svela - decisi di non partecipare a Macao, uno spettacolo che ha portato fortuna a tanti artisti». Andreozzi riflette: «Tra occuparmi di me e della mia salute mentale e cogliere, invece, l'occasione che non avevo la forza emotiva di affrontare in quel momento, ho pensato a prendermi cura di me». Una situazione ormai alle spalle. Consigli per Mew? «Terapia cognitivo comportamentale ed essere fedele a se stessa».