Amici, gli allievi insultano Alessandra Celentano: «Dici solo str***, sei un'arpia». Lei reagisce così

Ancora grane per la maestra. Valentina, Luca e Zic, tre allievi della scuola di, pensando di non essere ascoltati, avrebbero insultato pesantemente l'insegnante: «Ma vaff***, sta a dì na marea di ca***. Siamo arrivati al punto che per andare avanti in questo posto hai bisogno di essere difeso dae diventare un caso umano».Le pesanti accuse però non sarebbero passate inosservate. Come riporta il sito, la Celentano avrebbe visionato le registrazioni e avrebbe poi deciso di confrontarsi con i ragazzi: «La cosa che voi avete frainteso sempre è che io non parlo mai di voi come persone. Mentre voi parlate di mea. Io parlo di voi come ballerini. Valentina, tu sei sola e ti manca tuo figlio, ma è stata una tua scelta quella di venire qui puoi decidere di andar via quando vuoi. Le offese che avete fatto sono assolutamente sul personale. Non è la prima volta che succedono queste cose, quindi se anche voi mi chiedete scusa ora a me non mi interessa. Tanto che io non chiedo neanche l'eliminazione perché aspetto che voi veniate».L'insegnante avrebbe concluso parlando di Zic: «Probabilmente èper Valentina che avrà perso la testa pure lui perché ha detto cose agghiaccianti».