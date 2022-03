Amici 21, Rudy Zerbi infuriato con LDA e Calma: «Ignoranti, vergognatevi». Gigi D'Alessio interviene sui social

Amici 21 è passato al serale e il gioco si fa ancor più duro. Le squadre sono fatte e gli animi si infiammano. Capitanati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano troviamo i ballerini Carola, Leonardo e Michele e tra i cantanti Gio Montana, Luigi, Calma e LDA (figlio di Gigi D'Alessio). Proprio con questi ultimi due Zerbi ha avuto un'accesa lite ieri. Ma i ragazzi si meritavano la sgridata. Ai due allievi gli viene assegnato il brano La Paranza di Daniele Silvestri ma Calma e LDA non hanno gradito la scelta del docente per motivi di stile musicale ma i due si sono messi a sindacare anche sul contenuto del testo della canzone. Secondo i ragazzi quella canzone è quasi comica. Ma questo è inammissibile per Rudy che trova in questa reazione un atteggiamento superficiale ben lontano dalle caratteristiche che un'artista dovrebbe avere.

Amici 21, Rudy perde le staffe con LDA e Calma

«Intanto chi si deve vergognare siete voi, ma non cantare una canzone così, ma dell'ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo di questo genere, con la supponenza con la quale parlate di cose che non sapete, con la strafottenza con la quale vi rivolgete a un'artista come Daniele Silvestri». Ai ragazzi forse era sfuggito che nel testo de La Paranza si parla di mafia, di Cosa Nostra, e Zerbi lo vuole dire a gran voce. «Lo sapevate? No! Perché siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti». Clama e LDA avevano ironizzato supponendo di vestirsi da papere per l'interpretazione. «Io al posto vostro mi vergognerei. Fate una figura di quello che non siete. Non siete in grado di mettervi in gioco e neanche di capire il testo di una canzone. Non sapete neanche chi è Daniele Silvestri».

La reazione di Gigi D'Alessio

La strigliata è arrivata e bella e forte ma Zerbi era troppo deluso dall'atteggiamento dei suoi allievi. E papà Gigi D'Alessio è daccordo con Rudy. Nel post che la produzione di Amici 21 infatti appare subito il commento di Gigi:

«Bravo Rudi! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta»

E se qualcuno aveva pensato che il cantante napoletano avrebbe spalleggiato il figlio diciamo che la risposta sta proprio nel suo atteggiamento. Gigi ha difatti sempre detto che il figlio non avrebbe avuto nessun favoreggiamento da parte sua, e questa ne è la dimostrazione.