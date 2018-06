Amici17 Dopo la canzone Irama dedica la vittoria alla nonna:«Ho pensato a lei tutta la sera»

di Ida Di Grazia

«Stasera mentre salivo sul palco ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a lei». E' questa la splendida dedida d'amore cheha fatto allacomparsa dopo essere stato proclamato vincitore. Il cantante diera il favorito dei bookmaker e degli addetti ai lavori che in lui hanno visto un grandissimo potenziale.La canzone a cui fa riferimento Irama è "Un Respiro", brano con cui si è presentato al pubblico del talent di Maria de Filippi in cui racconta il suo rammarico per non poter dire addio o rivedere ancora una volta la sua amata nonna scomparsa. Prima di questo lutto il cantante aveva comprato alla nonna un biglietto per un concerto a cui non sono mai potuti andare. Il suo più grande rimpianto è che voleva dire a sua nonna che quel concerto era proprio il suo. E nel brano scritto da lui c'è proprio questo passaggio molto intenso: "Fingo di aspettarti ma il ghiaccio si scioglieràso che non tornerai, e no che non tornerai, ho ancora il biglietto per quel concerto a cui non verrai. Dammi solo un buon motivo, dammene uno, solo il perché sei partita senza dirlo a nessuno, niente di che mi aspettavo solamente un saluto, siamo io e te a guardarci tra le nuvole e il fumo. Vorrei tornare indietro solo per un addio e dirti che 'il concerto era il mio', per dirti 'quel concerto era il mio'".Un respiro si toglie solo se il cuore ti batte di piùo col bacio sul collo di un’altra bottiglia che butterò giù, che butterò giùcon la faccia pulita e una pelle che sporca dai lividi blu, sempre di più, come un tattooSteso a terra, ho chiesto a Dio se c’eri anche tu, hey, hey, hey.Mi manchi tu, questo è un dejavulo riconosco perché non piangoquel giorno sembravo un mostro, quel giorno è durato un annole nuvole e il fango, un prete prega bardato per farlonel nome del padre, del figlio e lo spirito salto; questa messa in scename ne vado, mi ricordo un lago, faceva molto freddoed io da solo in isolamento mentre col tempo crescevo con un’isola dentroSe non hai più parole e non sei qui con meun ricordo banale è tutto ciò che resterà di teUuuuuuuuUuuuuuuuMa quale dio prego, non so se mi spiegosono cresciuto pure senza di te, ma saiquanti tagli ormai che non saprò mai più richiudereRingrazio il mio ego, non so se mi spiegosono cresciuto pure senza te ma saiquanti tagli ormai che non saprò mai più nascondereOh now, now, nowE la voce si spezza (eeeh)Quando parlo di teSo che mi vedi non sono come credeviLa vita ci ha preso a calciCi ha unito come due fediL’amore rende instabiliForti pure indifesiPiangiamo come dei saliciLottiamo come dei guerrieriSe non hai più parole e non sei qui con meun ricordo banale è tutto ciò che resterà di teUuuuuuuuChe mi resta di teUuuuuuuuUn respiro si toglie soltanto se il cuore ti batte di piùHo quel bacio sul collo di un’altra bottiglia che butterò giùCon la faccia pulita e una pelle che è sporca dai lividi blunon mi manca più il fiato ma mi manchi tuYeahOggi è venerdì, scrivo un po’ di piùnon mi sento giù, non mi sembro io mentre guardo in sustringo dentro gli occhi la tua stessa luce mentre un ricordo mi strappa il cuorec’è un altro che lo ricucevita toglie vita dàvieni su al solito barfingo di aspettarti ma il ghiaccio si scioglieràso che non tornerai, e no che non torneraiho ancora il biglietto per quel concerto a cui non verraiDammi solo un buon motivo, dammene uno, solo il perchései partita senza dirlo a nessuno, niente di chemi aspettavo solamente un saluto, siamo io e tea guardarci tra le nuvole e il fumoVorrei tornare indietro solo per un addioe dirti che "il concerto era il mio"per dirti “quel concerto era il mio”se non hai più parole