Amici17, Alessandra Celentano contro la ballerina Lauren:«Sei in sovrappeso», polemica sui social

di Ida Di Grazia

Comunque ok fare televisione e audience, però criticare sta ragazza per il peso, no ragazzi, non lo accetto. #Amici17 — Ribbonland ♡ (@ribbonland) 7 aprile 2018

No, adesso Alessandra ha davvero esagerato.

Che schifo che mi fa quella donna. SCHIFO. VERGOGNA E BASTA. #Amici17 #Amici — ♤ (@witnessblueboy) 7 aprile 2018

Io manderei Alessandra Celentano in zona rischio da qui alla fine dell’edizione #Amici17 — elisa (@peterisart) 7 aprile 2018

Ragazze, mangiate, che siete belle così come siete.

E di fronte a giudizi come quelli della celentano »»» IGNORATE.#amici17 — xel (@xxxelae) 7 aprile 2018

MA LAUREN SOVRAPPESO COSA. ALESSANDRA, BASTA. BASTA DAVVERO #Amici17 — Harry Tomlinson (@IBraveryI) 7 aprile 2018

Celentano ma non starai esagerando con questa storia del peso? Non facciamo passare messaggi sbagliati.. Se Lauren è sovrappeso, dio ci aiuti #Amici17 — francesca (@effemartinelli) 7 aprile 2018

è una delle ballerini della squadra blu diedizione 2018. Di cognome fa Celentano ma non ha nulla a che vedere con la maestra Alessandra a cui no piace. Lauren è del Connecticut, ha 19 anni e vive in un campus universitario con altre sei ragazze e questa sera si è esibita su una coreografia di Garrison, tutti pazzi per lei tranne la Celentano.La maestra di danza ha ammesso di aver apprezzato la ballerina, ma che rispetto alle altre ballerine ha una fisicità diversa che non le piace, finchè sbotta dicendo"è in sovrappeso".Heather Parisi che fa parte della commissione esterna è pazza di lei e la difende: "Alessandra Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona!". Dello stesso parere anche il pubblico sui social che descrivono l'atteggiamento della maestra vergognoso.