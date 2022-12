Non si esce vivi dagli Anni 90. Prima la reunion degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto, poi l'annuncio del ritorno in gara a Sanremo di Paola e Chiara, infine il revival di T'appartengo di Ambra Angiolini. L'esibizione a sorpresa che durante la finale di X Factor, giovedì sera, ha visto l'ex conduttrice di Non è la Rai togliersi di dosso gli abiti del giudice per tornare a indossare quelli della sé stessa di trent'anni fa, è stato il momento più commentato dell'ultima puntata del talent show (790 mila spettatori medi pari al 4,9% di share per la finale in diretta su Sky, una crescita del +23% rispetto a un anno fa e boom sui social, con oltre 828 mila interazioni totali).

IL MICROFONO

«Mandate a letto i bambini», aveva scritto ironicamente lei sui social, pubblicando un video girato in sala prove mentre preparava la coreografia dell'esibizione. Per l'occasione, Ambra che Tiziano Ferro è riuscito quest'anno a riportare alla musica, convincendola a incidere il duetto Ambra/Tiziano per il suo ultimo album Il mondo è nostro ha rispolverato anche l'iconico look che era solita sfoggiare nello studio del programma cult diretto da Gianni Boncompagni (all'epoca aveva 16 anni, oggi ne ha 45): si è presentata sul palco del Forum di Assago in camicetta e cravatta, circondata da una decina di ballerini, insieme ai quali microfono archetto d'ordinanza ha proposto una sensualissima coreografia sulle note della hit.

Il video dell'esibizione ha tenuto banco sui social per tutta la giornata di ieri. Fedez ha fatto una diretta su Instagram proprio durante l'esibizione, riprendendosi mentre cantava a squarciagola T'appartengo, coinvolgendo anche Rkomi. Il tuffo nel passato ha mandato su di giri i 6 mila spettatori che hanno assistito alla finale di X Factor sugli spalti del Forum di Assago e quelli davanti alla tv. «Il momento che aspettavamo da quando Ambra è stata annunciata come giudice», ha scritto una spettatrice su Twitter. «Aspettavo questo momento dall'11 novembre 1994, grazie Ambra sarai per sempre i miei Anni 90», ha twittato un'altra.

LO SDOPPIAMENTO

E pensare che in passato Ambra Angiolini ha rivelato di aver avuto un rapporto complicato con la hit, tra i cui autori c'era anche Franco Migliacci, al fianco di Domenico Modugno per Nel blu dipinto di blu, che nel '94 le permise di scalare le classifiche, vendendo oltre 400 mila copie (e conquistando anche il Sud America, dove il disco T'appartengo uscì in versione spagnola, Te pertenezco): «Non è una delle cose di cui vado più orgogliosa dichiarò nel 2016 a Vanity Fair e non perché il disco facesse schifo, ma perché ero l'unica consapevole di non sapere cantare, mentre tutti erano convinti di sì. Ho vissuto uno sdoppiamento, mi guardavo da fuori e mi pareva davvero impossibile che quella canzone potesse piacere così tanto. Oggi quel brano è diventato un'icona di un tempo. Quando l'ascolti torni ragazzina».