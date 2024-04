Amadeus lascia la Rai? Il conduttore sbarcherà sul Nove, ieri l'incontro con l'Azienda. E Affari Tuoi potrebbe passare a Stefano De Martino

Amadeus lascia la Rai? Il conduttore potrebbe occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery) un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica.

L'indiscrezione è di Tvblog. Nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti. I due programmi che hanno retto e reggono l’access time di Rai1 e che permettono alla prima rete di vincere abbondantemente la fascia di prime time. In realtà ci sarebbe poi un ipotesi affascinante, quella che porterebbe Amadeus a Mediaset a fare l’access time (Ricci fuori da quella fascia?) e pure il Festival di Sanremo.

Affari tuoi e Soliti ignoti restano in Rai?

Se Affari tuoi però è praticamente blindato dalla Rai (anche se la firma del contratto di prolungamento non è stata ancora suggellata) il destino di Soliti ignoti pare più incerto. Sul famoso game delle indentità nascoste ci possono essere dei dubbi circa il suo futuro sulla prima rete, tanto che potrebbe essere questo il programma che Amadeus si potrebbe portare in dote nell’access del Nove.

L’incontro -informale- con la Rai

Ieri ci sarebbe stato un incontro, rigorosamente informale, fra il conduttore e i vertici della Rai, in cui Amadeus avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare la tv pubblica. Non sarebbe stato comunicato niente in maniera ufficiale e definitiva (cosa questa che potrebbe spettare a Discovery) ma l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe espresso le sue intenzioni circa il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso professionale, a Milano, esattamente come Fazio.

Il successore

Stefano De Martino starebbe cercando di "approfittare" di questa fase di stand by per continuare la sua ascesa in viale Mazzini. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai e sarebbe pronto a "rubare" ad Amadeus non solo Affari tuoi – programma dominatore degli ascolti dell’access prime time della tv italiana – ma anche la conduzione del Festival di Sanremo.