Alessia Marcuzzi dice addio a Mediaset dopo 25 anni: ecco cosa è successo. Catena di solidarietà dei vip per lei

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo ben 25 anni di carriera televisiva. A comunicarlo è la stessa conduttrice tramite il proprio profilo Instagram su cui pubblica una lettera in cui spiega le ragioni dell'addio. «Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all'editore e all'azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni», scrive nel post.

La riflessione durante la pandemia

Alessia Marcuzzi ha iniziato la sua carriera proprio in Mediaset e non nasconde il proprio dispiacere nel dover dire addio agli studi che l'hanno vista protagonista. «La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. - continua la conduttrice su Instagram - Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono», conclude.

Molti i commenti di colleghi e amici sotto il post di addio. Tra i tanti, quelli di Emma Marrone che le lascia un cuore in segno di vicinanza e poi ancora Katia Follesa, Tommaso Zorzi e Sandra Milo che scrive «Rispetto la tua scelta ma sono sicura che mancherai a tutti. Spero di rivederti presto, ovunque tu voglia, riempire il video col tuo bel sorriso».

In passato Alessia Marcuzzi ha condotto diversi programmi Mediaset di successo come Temptation Island Vip, L'isola dei famosi, Le Iene, Il grande Fratello, diventando un volto simbolo dei canali della rete. Ma la sua decisione sembra ora definitiva.