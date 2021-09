Al Bano nonno per la terza volta, la figlia Cristel ha dato alla luce una bimba: «Si chiama Rio Ines»

Al Bano è diventato nonno per la terza volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso durante la presentazione del cast ufficiale della nuova edizione di «Ballando con le stelle».

«Sono diventato nonno per la terza volta», ha comunicato a tutti il popolare cantante pugliese. La nuova nata è la terzogenita di Cristel Carrisi, 35 anni, e del marito, l'imprenditore Davor Luksic. «Si chiama Rio Ines. Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre», ha aggiunto Al Bano. Prima della piccola, la figlia Cristel aveva dato alla luce Kay Turone e Cassia Ylenia.

Il significato dei nomi

Carrisi e Luksic si sono sposati nel 2016 e hanno dato ai loro figli nomi importanti per omaggiare nel primo caso il nonno materno e nel secondo la sorella di Cristel, scomparsa misteriosamente.

Durante una puntata di «Scherzi a parte», qualche giorno fa la figlia del cantante aveva mostrato in tv il pancione durante uno scherzo organizzato al padre. Il genero Davor e Cristel si sono conosciuti nel 2012 a New York e si sono sposati quattro anni dopo in Salento.

