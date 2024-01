Affari tuoi, concorrente rifiuta 72mila euro e perde tutto, Amadeus: «Complimenti per il coraggio». Ma sui social solo critiche

Ad Affari Tuoi del Primo Gennaio è andato in onda un momento memorabile per il programma condotto da Amadeus : un concorrente arriva ad un passo dal fare il colpaccio da 300mila euro salvo e poi perde tutto, rifiutando anche l'offerta del dottore. Ma cosa sarà mai accaduto? E per quale motivo sui social se ne sta parlando incredibilmente tanto? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB