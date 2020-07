Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli: «Quel gesto non me lo fai»

«Hai provato tanti anni a farmi stare zitta ma non ci sei mai riuscito». Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli per il suo post sui social, una faccina che "zittisce", poi tolto dal conduttore. Bene, la sua ex collega oggi passata a Tv8 con il programma "Ogni Mattina", replica in diretta dedicando un pensiero al suo rivale storico: «Prima di iniziare vorrei fare una replica. Una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi, prontamente, ha tolto. In questo messaggio c'era un emoticon, un gesto, dove mi si dice "stai zitta"»

Magalli alla Volpe: «Farebbe meglio a stare zitta»

Adriana Volpe continua dicendo: «Caro Giancarlo quel gesto non me lo fai. Perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai mai oggi. Sto vivendo questa bellissima avventura in una squadra e in una rete che stimo. E tu caro Giancarlo con questo gesto, "shhh", sempre a voler zittire dimostri di non avere rispetto per le persone e per le donne. E questo non te lo permetto».



La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli 🔥 #OgniMattina pic.twitter.com/LuZ3HMUjoH — Trash Italiano (@trash_italiano) July 8, 2020

