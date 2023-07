Palinsesti Rai e Mediaset, i 10 conduttori big senza programmi: da Massimo Giletti a Roberta Capua, da Annunziata a Chiambretti. I motivi

Rai e Mediaset hanno annunciato i palinsesti per la stagione tv 2023. Il Biscione punta tutto su informazione e ficton non accantonando i reality che saranno però ripuliti dal trash degli ultimi anni. A viale Mazzini l'ad Roberto Sergio, ha presentato le fiction e i talk show protagonisti dei canali Rai. Grandi novità che si portano dietro però anche tanti addii. Una rivoluzione vera e propria è stata messa in atto nella televisione italiana e gli equilibri vengono ribaltati. ma mentre (a esempio) Fabio Fazio e Bianca Berlinguer, che dopo decenni hanno abbandonato la Rai, hanno già trovato la loro nuova collocazione (il primo sbarcherà sul canale Nove e la giornalista su Rete Quattro), sono diversi i conduttori che rimangono senza poltrana.

Barbara D'Urso , addio al veleno

Partiamo da casa Mediaset. La prima big che (a sorpresa) rimane senza programmi è Barbara D'urso. La conduttrice aveva salutato i suoi fedeli telespettatori di Pomeriggio 5 dandogli appuntamento per il "caffeuccio" a settembre, invece si è trovata costretta a dirgli "addio" «col cuore» tramite un messaggio Instagram. «Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi» ha cinguettato Barbarella. Il suo sgabello di Pomeriggio 5 sarà preso da Myrta Merlino anche se il suo contratto con Mediaset scade a dicembre, ma visto come si sono messe le cose è difficile credere che le verrà affidato un programma.

Belen Rodriguez, lei spera sia un arrivederci

Anche Belen Rodriguez rimane senza programmi. La showgirl argentina, protagonista della tv italiana degli ultimi anni, non sarà al timone né di Tù sì que vales né de Le Iene. Lei sostiene che sia stata una sua scelta salutare la trasmissione di Davide Parenti intanto su Instagram ringrazia il «Presidente per avermi scelta, e Maria De Filippi per tutti i consigli». Poi aggiunge dopo aver assicurato che il suo non è un addio a Mediaset: «Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci». Per ora la moglie di Stefano De Martino non ha nessun programma in calendario, e la conduzione de Le Iene passa a Veronica Gentili.

Ilary Blasi naufraga in questo mar

Se tante donne arrivano a Mediaset, tante vengono lasciate a casa. Destino incerto per Ilary Blasi che non sa ancora cosa ne sarà di lei. L'Isola dei Famosi non è certo si farà, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un possibile stop al reality e se così fosse l'ex lady Totti rimarebbe senza trasmissioni.

Piero Chiambretti, senza menzioni

Altro nome che per la sua assenza fa un gran rumore è Piero Chiambretti. Il conduttore voleva tornare in rai, nonostante l'andirivieni che ha sempre fatto con l'azienda, ma suoi palinsesti di Viale Mazzini il suo nome non si legge. E neanche su quelli di Mediaset a dirla tutt, cosa succederà?

Massimo Giletti in cerca della sua Arena

E Massimo Giletti? “Non è l’Arena” chiude improvvisamente su La7, e i rumors parlavano di un ritorno del giornalista in Rai. Voci che sono diventate più forti dopo le dichiarazioni dell'ad Roberto Sergio, il quale, pressato dalle domande dei giornalisti ha dichiarato di non escludere un possibile interesse dell’azienda in Giletti. Ma del suo nome (ancora) non c'è traccia.

Lucia Annunziata dove andrà?

Lucia Annunziata si dimette dalla Rai, un anno prima della scadenza del suo contratto, rinunciando al suo programma “Mezz’ora in più”. Cosa farà ora? Si vociferava che per lei ci potesse essere spazio a La7, ma nessuna conferma è arrivata.

Claudio Lippi, cartellino rosso da mamma Rai

Claudio Lippi anche è fuori dalla Rai.

Alessandro Greco

Dopo "dolce Quiz e Cook '40 Alessandro Greco va in ferie per la stagione autunnale. Per lui nessun programma in palinsesto.

Le tre regine senza corona

Roberta Capua, Manila Nazzaro e Adriana Volpe sono le altre 3 conduttrici che rimangono a bocca asciutta. La volpe probabilmente andrà a fare l'opinionista in qualche reality, Manila continua a fare radio. La Capua era prontissima a tornare in Rai, ma nei palinsesti non c'è il suo nome, e (secondo PipolTv) pare non l'abbia presa benissimo.