Lutto per Ada Alberti, astrologa di Canale 5: è morta la mamma. L'affetto dei fan

L'astrologa Ada Alberti, storica protagonista dei programmi Mediaset Mattino 5 e Pomeriggio 5 è in lutto. E' morta la mamma e lei ha condiviso il suo dolore con i fan grazie a un post sui social. «Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre", ha scritto l'astrologa, moglie di Franco Oppini (ex di Alba Parietti) sotto alla foto della sua mano che stringe quella della madre. «Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio, mamma». Tanti i follower che hanno manifestato il loro affetto.