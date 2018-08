Fulmine sul Lido ferma per un quarto d'ora la proiezione con Lady Gaga

LIDO DI VENEZIA - Il violento temporale che si è abbattuto in serata sul Lido di Venezia ha causato problemi elettrici anche nella sala grande del Palazzo del Cinema, provocando un'interruzione della proiezione ufficiale di "A star is born", il film di e con Bradley Cooper, interpretato insieme a Lady Gaga.



La proiezione si svolgeva alla presenza dei due protagonisti, che sono rimasti seduti in sala insieme al pubblico in attesa che la situazione tornasse normale. Il blackout è durato un quarto d'ora e la proiezione è poi ripresa regolarmente. Sembra che a causare l'interruzionesia stato un fulmine caduto nelle immediate vicinanze del Palazzo del Cinema.

