Fulmine colpisce una donna, lei sopravvive dopo un mese di coma: «Mi si è fermato il cuore e ho perso la memoria»

Più di un mese fa, Rebecca Soto, residente a Lake Nona (in Florida), è stata colpita da un fulmine mentre portava a spasso il suo cane.

Suo marito ha raccontato a News 6 di averla trovata sdraiata a faccia in giù sul marciapiede fuori casa. Poi a corsa in ospedale per tentare di salvarle la vita. «Durante il viaggio in ambulanza il suo cuore si è fermato, sono riusciti a defibrillarla e riportarla in vita», ha detto. Finita in coma, dopo un mese la donna ora si sta riprendendo. È tornata a casa ed è riuscita a parlare di quel momento.

Donna colpita da un fulmine, la perdita di memoria

«Sono molto fortunata ad essere dove sono oggi», ha dichiarato la donna che ha sofferto di alcuni problemi di perdita di memoria, anche se il suo recupero è progredito notevolmente. «Ho visto foto, ascoltato storie e cose del genere. Ciò che è accaduto è una cosa sorprendente da realizzare e su cui riflettere», ha aggiunto. «Quel pensiero "Sono morta" è piuttosto pesante da elaborare. Ora apprezziamo quei piccoli momenti in cui siamo a casa sul divano a cenare, guardare la tv e ridere».

La paura dei temporali

L'incidente ha fatto perdere a Rebecca un tanto atteso concerto di Beyoncé in programma il giorno successivo. Ci teneva tantissimo e aveva comprato un abito appositamente per quel momento: «Se tutto va bene, riuscirò a indossarlo e andrò a vederla un'altra volta». Ora la donna ha paura dei temporali e si rifiuta di uscire se sente un tuono per il timore che possa essere nuovamente colpita da un fulmine. La famiglia ha creato una pagina GoFundMe per le spese mediche che ha raccolto poco più di 37.000 dollari.