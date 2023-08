Rc obbligatoria per i monopattini, ennesimo favore alle assicurazioni

L'ennesimo favore alle compagnie assicuratrici.

E' difficile leggere in maniera diversa la norma che impone l'obbligo di stipulare un'assicurazione anche per poter utilizzare il monopattino elettrico, inserita nello schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, in recepimento di una direttiva europea, la 2118 del 2021. Il provvedimento introduce alcuni cambiamenti al Codice della strada e a quello delle assicurazioni private: cambia la definizione di veicolo, e di conseguenza cambiano i casi in cui è obbligatorio avere un'assicurazione per la responsabilità civile.

Le statistiche degli ultimi anni indicano di un aumento di incidenti legati a monopattini elettrici passati dai 2.101 del 2021 ai 2.929 dello scorso anno, con il numero di feriti lievitato da 1.980 a 2.787 e quello dei morti da 9 a 16. Ma gran parte delle vittime e dei danni conseguenti agli incidenti, riguardano gli stessi conducenti dei monopattini, non terze persone, dunque l'obbligo di stipulare un'assicurazione Rc appare del tutto irrilevante, in quanto questo tipo di polizza garantisce l'eventuale risarcimento a chi subisce danni o lesioni conseguenti al comportamento del conducente di un monopattino. Se a restare ferito è quest'ultimo, la polizza Rc non serve a nulla: il conducente dovrebbe semmai stipulare una polizza infortuni, che resta facoltativa e non obbligatoria, come peraltro è anche per moto e automobili.

Nella direttiva europea del 2021 l'obbligo di assicurazione viene imposto ai veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica. In particolare, si specifica che per veicolo ai fini della direttiva si intende:

a) qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;

- o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Da questa definizione sembrerebbe che le biciclette, sia elettriche sia muscolari, siano escluse dall'obbligo di assicurazione.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal governo iserisce l'obbligo di assicurazione Rc espressamente anche per i "veicoli elettrici leggeri", il cui elenco dettagliato viene rinviato ad un apposito decreto ministeriale da approvare entro 90 giorni dall'approvazione del decreto legislativo.

