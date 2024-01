Blocco stradale: reato da aggravare, ma non per tutti

Lo scorso mese di novembre Il Governo Meloni ha approvato un nuovo “decreto sicurezza” che, tra le altre cose, prevede l'inasprimento delle pene per il reato di blocco stradale.

Una norma introdotta per cercare di porre freno alle sempre più numerose proteste, molte delle quali recentemente organizzate dagli ambientalisti. Insomma, quello che oggi è un semplice illecito amministrativo, sanzionato con una multa (nel caso in cui si impedisca la libera circolazione con il proprio corpo), è destinato a diventare reato, punibile da sei mesi a due anni di carcere, quando commesso da più persone: cioè praticamente sempre, perché i blocchi stradali sono normalmente organizzati da più persone.

C'è chi ha protestato, ritenendo che la "stretta" possa trasformarsi in una limitazione del diritto a manifestare, ma il Governo ha difeso la misura, spiegando che paralizzare il traffico non c'entra con il diritto a protestare.

Ora, a soli due mesi dall'annunciato pugno di ferro, di fronte al primo importante blocco stradale verificatosi, un ministro dello stesso Governo, Francesco Lollobrigida, responsabile dell'Agricoltura, si è dichiarato al fianco di chi ha protestato paralizzando un casello autostradale: "Sono con gli agricoltori", ha affermato.

Quello di due mesi fa è il secondo "pugno di ferro" varato negli ultimi anni contro i blocchi stradali: nel 2018 era stato un altro ministro, Matteo Salvini, a proporlo. In quell'occasione, annullando la precedente depenalizzazione, fu nuovamente trasformata in reato la fattispecie più grave, ovvero il blocco realizzato al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione deponendo o abbandonando "congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata".

Lo stesso Salvini, poco tempo più tardi, passato all'opposizione, si schierò a difesa di portuali e no vax denunciati per aver organizzato manifestazioni che avevano paralizzato il traffico.



Ma forse il blocco stradale non è un reato grave per tutti

Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA