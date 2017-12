Il risiko della Coppa del mondo 2023, ecco come l'Italia e gli altri hanno votato

L’Irlanda se l’è presa col tradimento della Scozia (per soldi) e dell’Italia (si sarebbe spostata quando ha capuito che il cavallo vincente era un altro). La Francia ha visto trionfare la sua diplomazia (il giro del mondo fatto da Laporte; i voti di Africa, Giappone, Sudamerica, Asia portati dall’ex presidente mondiale Lapasset). Il Sudafrica è stato il grande battuto (nonostante World Rugby l’avesse raccomandato, col presidente Beaumont e il vice Pichot schierati).



È stato questo l’esito della corsa a ospitare la Coppa del Mondo 2023. Un affare di milioni di euro, per questo così ambito. L’assegnazione ha visto trionfare la Francia; ha visto aumentato il potere delle federazioni continentali (col nuovo sistema avevano 2 voti a testa, un quarto di quelli totali); ha suscitato tali polemiche da farlo definire un “fiasco” dal Times e da indurre a cambiare il processo delle candidature per il futuro.

Ma come hanno votato gli aventi diritto (erano esclusi i tre Paesi interessati). Ecco la distribuzione dei 39 voti in palio secondo i quotidiani L’Equipe (francese), Daily Telegraph (inglese). Per chi ne aveva 3 (Paesi del Sei e Quattro Nazioni) o 2 (Giappone e federazioni continentali) c’era la possibilità di darli disgiunti, e qualcuno l’ha fatto. Ognuno tragga le sue conclusioni.



EQUIPE

1° turno: Irlanda 8 (Inghilterra 3, Nord America 2, Canada 1, Usa 1, Asia 1). Sudafrica 13 (Galles 3, Nuova Zelanda 3, Australia 3, Argentina 3, Africa 1). Francia 18 (Scozia 3, Italia 3, Giappone 2, Europa 2, Oceania 2, Sud America 2, Georgia 1, Romania 1, Asia 1, Africa 1).

2° turno: Sudafrica 15 (i 13 del 1° turno + Inghilterra 2). Francia 24 (i 18 del 1° turno + Nord America 2, Canada 1, Usa 1, Asia 1, Inghilterra 1)



DAILY TELEGRAPH

1° turno: Irlanda 8 (rispetto all’Equipe no Asia 1, ma Europa 1). Sudafrica 13 (rispetto all’Equipe no Africa 1, ma Europa 1). Francia 18 (rispetto all’Equipe no Europa 2, ma Asia 2, Africa 2).

2° turno: Sudafrica 15 (i 13 del 1à turno + Europa 1, Inghilterra 1). Francia 24 (i 18 del 1° turno + Inghilterra 2, Nord America 2, Canada 1, Usa 1). (Ivan Malfatto)

Venerdì 1 Dicembre 2017, 11:07