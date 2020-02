Sei Nazioni, Italia-Scozia: finirà sabato a 24 la serie nera delle sconfitte?

Sabato 22 marzo si gioca Italia-Scozia, terza giornata del Sei Nazioni 2020. Finirà in questa occasione la serie nera di sconfitte consecutive nel torneo subite dalla nostra Nazionale di rugby?



Se lo augurano tutti i tifosi. I giocatori, lo staff tecnico e i "federales" l'hanno posto sicuramente come primo obiettivo di questa edizione. Gli avversari sono i più alla portata per riuscire nell'impresa. Nel senso che se non battiamo gli scozzesi, sarà molto difficile evitare il quinto "Cucchiaio di legno" consecutivo.



In attesa dell'impresa, ecco la serie nera dell'Italia. A vederla scritta, una sconfitta sotto l'altra in fila indiana, fa più impressione che dirlo o pensarci



La serie nera è Iniziata dopo l'ultima vittoria, il 28 febbraio 2015 (sta per scoccare il quinto anniversario), a Edinburgo 22-19 contro la Scozia, terza giornata del torneo anche allora. Una vittoria venuta grazie a una meta tecnica all'ultima azione, dopo un rocambolesco mancato calcio di liberazione in touche degli scozzesi. Se fosse uscito avrebbero vinto il match e la serie sarebbe ancora più lunga. Ma le partite si vincono anche così, è la legge dello sport. Ci metterei la firma per un altro successo del genere, all'ultimo respitro, anche sabato (Ivan Malfatto)



LA SERIE NERA DELL'ITALIA AL SEI NAZIONI



2015 - 1) Italia-Francia 0-29

2) Italia Galles 20-61



2016 - 3) Francia-Italia 23-21

4) Italia-Inghuilterra 9-40

5) Italia-Scozia 20-36

6) Irlanda-Italia 58-15

7) Galles-Italia 67-14



2017 - 8) Italia-Galles 7-33

9) Italia-Irlanda 10-63

10) Inghilterra-Italia 36-15

11) Italia-Francia 18-40

12) Scozia-Italia 29-0



2018 - 13) Italia-Inghilterra 15-46

14) Irlanda-Italia 56-19

15) Francia-Italia 34-17

16) Galles-Italia 38-14

17) Italia-Scozia 27-29



2019 - 18) Scozia-Italia 3-20

19) Italia-Galles 15-26

20) Italia-Irlanda 16-26

21) Inghilterra-Italia 57-14

22) Italia-Francia 14-25



2020 - 23) Galles-Italia 42-0

24) Francia-Italia 35-22

25) Italia-Scozia (?)