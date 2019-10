Papere affamate entrano nel supermercato bio, il video diventa virale

di Giampiero Valenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercano qualcosa da mangiare ed entrano in un piccolo supermercato di prodotti sfusi e biologici. Se fossero esseri umani sarebbe normale. Ma sono, entrate dalla porta automatica come se fossero clienti qualsiasi. Si sono messe a gironzolare tra le corsie e a cercare qua e là, sul pavimento, qualcosa da mangiare. La scena è stata ripresa dal gestore del locale e postata su Facebook. In poco tempo è diventata virale.Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel Biocoop di Canet-en-Roussillon, un Comune marittimo nel dipartimento dei Pirenei orientali, in. Il loro giro (ovviamente, senza passare dalla cassa) è stato particolarmente breve: hanno trovato giusto qualche semino caduto in terra.Le anatre hanno comunque capito che da quelle parti possono trovare qualcosa da mangiare. Così proprio oggi il titolare del piccolo supermercato ha postato, sempre sulla sua pagina, un aggiornamento. "Notizie dalle nostre anatre super star! Hanno eletto casa dietro il negozio e vengono a reclamare l'elemosina quando ci incrociano", scrive. Proprio a poca distanza dal Biocoop c'è un laghetto e un'area verde.