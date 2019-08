Orso a spasso a Scanno, in Abruzzo: turisti scattano foto senza paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ospite d'eccezione, tra i tanti turisti a passeggio nel centro di Scanno. Un orso, nell'ora di punta dello shopping serale, ha deciso di comportarsi come un qualsiasi turista attraversando il centro del paese tra le vetrine illuminate dei negozi. Erano le 22 quando alcuni residenti e turisti hanno notato il plantigrado in via Foce, a poche decine di metri dalla piazza di Scanno. Molti sono stati colti di sorpresa mentre altri, più pronti, non si sono fatti sfuggire la ghiotta occasione di filmare la scena dell'orso a passeggio e scattare fotografie con il cellulare.Qualcuno è apparso anche impaurito dall'improvvisata del plantigrado. «Ma proprio qualcuno, il resto dei residenti e turisti ormai ha fatto l'abitudine alla presenza dell'orso in paese» dicono alcuni scannesi che hanno assistito alla scena. «Poco è mancato che l'orso entrasse in gelateria» ha sorriso una donna, appena dopo aver scattato la foto con il cellulare.