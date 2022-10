Cucciolo di foca ucciso da turisti che volevano fare un selfie: una scena terribile raccontata da due costodi dell'isola Great Blasket al largo della contea di Kerry in Irlanda. L'episodio risale alla fine dell'estate ed è stato ricostruito durante il popolarissimo Pat Kenny Show.

I custodi Haas e Brock Montgomery, per sei mesi sulla magnifica isola lunga appena 7 chilometri priva di popolazione stanziale, hanno detto di tutto il loro orrore nel vedere una coppia di turisti che per fare un selfie hanno finito per uccidere un cucciolo di foca. Great Blasket è anche nota come l'isola delle foche grigie, mammiferi che trovano nelle acque dell'Atlantico cibo sufficiente a sfamare parecchie colonie di centinaia di esemplari. Ogni anno un migliaio di foche lasciano la Scozia e vengono a riprodursi su quest'isola.

The mother rejected the baby after it was used as a prop in a tourist's selfie. #PatKenny https://t.co/Jmk1B0fiFM — Pat Kenny Newstalk (@PatKennyNT) October 7, 2022

«Quei due turisti hanno preso in braccio il cucciolo appena per farsi una foto, poi lo hanno lasciato andare fra le onde e lo hanno riafferrato di nuovo sulla spiaggia per fare altri selfie. Ma i cuccioli di foca non sono capaci di nuotare nelle prime tre settimane e inoltre quel povero animale, toccato dall'uomo, è stato poi rifiutato dalla madre. Mai visto tanto orrore, tanta irresponsabilità: c'è da essere prpfondamente delusi».

Questo episodio è il culmine del comportamento irrispettoso e maleducato di molti turisti che visitano quel paradiso incontaminato.

«Ci sono cartelli - hanno raccontato ancora i custodi - che vietano di avvicinarsi alle foche ma in tanti le rincorrono per fare foto finendo per spaventarle

Great Blasket Seals | by seaver1 pic.twitter.com/DEBBKdyxrN — 👑🎀。・゚🌸🕊🌺Marie🌺🕊🌸 ゚・。🎀👑 (@marieudam) March 2, 2017

Stayed on Great Blasket island last week, brilliant accommodation and boat tour with @GbIsland. Falling asleep listening to the waves and the seals is good for the soul, felt like I was away for a week #WildAtlanticWay @DiscoverIreland pic.twitter.com/FYGAzauq2Y — Trish Punch (@TrishPunch) October 5, 2018