La scimmia ammaestrata deruba il casellante: il colpo perfetto Video

E' stato un vero e proprio furto con destrezza quello messo in atto da una scimmia che, approfittando della sorpresa dell'impiegato di un casello autostradale, è piombata alle sue spalle per portagli via il denaro dalla cassa.L'incredibile e, per certi versi, comico episodio è accaduto in India, nel distretto di Kanpur a circa 390 chilometri da Nuova Delhi. L'animale, sotto gli occhi sbalorditi del casellante, era sbucato dall'auto ferma per il pagamento del pedaggio. In un attimo la scimmia ha afferrato la mazzetta delle banconote dal taglio più grosso ed è tornata sull'auto con il bottino. Il colpo perfetto: alla peggio il proprietario della scimmia potrà dire che l'animale ha agito di sua iniziativa.Dalle prime indagini, sembra si sia trattato di un colpo ben pianificato che avrebbe fruttato oltre 5mila rupie (64 euro, metà dello stipendio medio di un impiegato).Manoj Sharma, manager della locale stazione di pedaggio, ha riferito che, per quanto possa risultare singolare, quello ripreso dalle telecamere, non è il primo furto del genere registrato. "Negli ultimi mesi, ha sottolineato, sono stati registrati altri fatti simili. Segno che, quella scimmia, è stata addestrata". La scimmia e i suoi complici malviventi, ora sono ricercati dalla polizia.