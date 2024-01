Indonesia, scoperto camion con più di 200 cani pronti per il macello: arrestate cinque persone

Erano pronti per andare al macello, chiusi in sacchi di plastica, con il muso legato. Appesi, incastrati tra le fessure, bloccati e incapaci di muoversi. Grazie all'intervento della polizia, però, duecentoventisei cani sono stati salvati. È successo in Indonesia, nella città di Semarang, dove le autorità sono riuscite ad intercettare il camion che li trasportava e ad arrestare i cinque responsabili, che rischiano ora fino a cinque anni di carcere.

Cani, gatti, polli e uccelli segregati in casa. La polizia: «Degrado e troppa ammoniaca». Arrestata una donna

La scoperta

La polizia indonesiana ha intercettato un camion che trasportava piu di 200 cani destinati al macello, hanno annunciato le autorita, nell’ultima vittoria degli attivisti che si oppongono al consumo di carne di questi animali.

Il camion che trasportava i cani, ancora vivi, e stato fermato sabato sera nella citta di Semarang, sulla grande isola di Giava. Cinque persone sono state arrestate e saranno accusate in base a una normativa sulla protezione degli animali, rischiando fino a cinque anni di carcere. «Abbiamo ottenuto informazioni il mese scorso, ma solo questa sera (sabato, ndr) siamo riusciti a bloccare il trasporto di 226 cani», ha dichiarato sabato sera il capo della polizia locale, Irwan Anwar. «Ho ricevuto informazioni per la prima volta il 23 dicembre. Due settimane fa sono riusciti a sfuggire alla mia sorveglianza», ha spiegato Christian Yosua Pale, dell’associazione Animals Hope Shelter Indonesia, che si batte per un divieto totale della vendita di carne di cane e gatto in Indonesia. «I cani, come i gatti, non sono bestiame e non dovrebbero essere usati per il consumo umano. I compratori stavano già aspettando il camion sul ciglio della strada, pronti a caricarli sulle loro auto e veicoli più piccoli. Il prezzo della carne varia da 50 mila rupie indonesiane (circa 3 euro) a 250 mila (circa 14,70 euro) al chilogrammo, a seconda della taglia dell'animale», ha aggiunto. L’anno scorso, il famoso mercato di Tomohon, sull’isola di Celebes, che vende una varietà di animali, ha posto fine alla vendita di carne di cane e gatto, su pressione di un gruppo di animalisti che da anni denunciava i brutali metodi di macellazione.

La vendita di carne di cane e gatto

L’Indonesia è uno dei pochi Paesi al mondo che ancora consente la vendita di carne di cane e gatto, ma la campagna contro questa pratica sta prendendo piede e alcune citta, tra cui Semarang, hanno imposto divieti locali al commercio per diversi anni. Secondo i primi risultati delle indagini della polizia, i cani erano diretti alla vicina citta di Surakarta, dove sarebbero stati macellati e la loro carne venduta per il consumo a Giava occidentale. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno dichiarato di aver denunciato il traffico di carne di cane alla polizia a dicembre, ma di aver perso le tracce dell’operazione.