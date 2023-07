Incendiata la casa dell'animalista, morti 4 cani che stavano per essere adottati. «Vittime innocenti della malvagità umana»

Un incendio ha distrutto la casa di Ana Crispino, responsabile della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) di Sapri, in provincia di Salerno. Nel rogo sono morti carbonizzati quattro cani che stavano per essere adottati. L'incendio, secondo quanto afferma l'onorevole Michela Vittoria Brambilla (fondatrice dell'associazione), sarebbe di natura dolosa: «Sono mesi che Ana riceve minacce da persone che non gradiscono la presenza dei cani - ha scritto ieri la deputata sui social -.

Ciò che è accaduto è talmente terribile da lasciarci esterrefatti, abbracciamo forte la nostra coraggiosa Ana e non ci faremo certo intimidire».

Sapri, morti quattro cani nell'incendio di una casa

L'abitazione dell'attivista è andata completamente distrutta e quattro cagnolini al suo interno hanno perso la vita. La foto degli animali è stata condivisa sui social da Brambilla: «Quelli che vedete sono i volti dei quattro cani che in questi giorni sarebbero partiti per andare in adozione e che sono invece morti nel terribile incendio doloso. Vittime innocenti della malvagità umana, che non conosce confini. Quello che è accaduto non ci fermerà: ci batteremo per identificare eventuali responsabili e non smetteremo mai di aiutare i quattrozampe più sfortunati di tutta Italia!». Le indagini dei carabinieri sono in corso.