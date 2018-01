Chiude il cane in un sacco e lo getta a calci dal ponte

di Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SELVAZZANO (PADOVA) - Chiuso in un sacco ancora vivo e gettato con una pedata giù dal ponte di Selvazzano sperando che quel fagotto, con dentro, finisse in acqua in modo da annegare la bestiola. È così che la sera di martedì un uomo, fra i 60 e i 70 anni di corporatura robusta, ha pensato di sbarazzarsi del, forse il suo animale domestico diventato d'un tratto d'impiccio. Un gesto barbaro e perseguibile penalmente visto che il maltrattamento di animali è reato. L'uomo ha preso sottobraccio il sacco e si è diretto sul ponte. Scena a cui però ha assistito una passante che ha salvato la vita all'animale.