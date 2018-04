Col Gazzettino il Dizionario bilingue cane-italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo proposta del Gazzettino per conoscere da vicino i nostri piccoli amici, cani e gatti. Domani, sarà in edicola al costo di 6.90 euro più il prezzo del giornale, il primo volume del Dizionario bilingue Cane/Italiano, un modo allegro e spiritoso di imparare a capire il proprio beniamino. Il volume con testi di Roberto Marchesini e del medico veterinario Jean Cuvelier, e illustrazioni di Christophe Besse, per i tipi delle Edizioni Sonda, vuole essere un modo per dare informazioni, notizie e consigli sui comportamenti quotidiani dell'animale; sull'alimentazione, sulla salute. Insomma, un manuale utile per conoscere il proprio animale domestico. Il tutto arricchito da vignette e fumetti. Sabato 14 sarà pubblicato il secondo volume. Poi toccherà all'amico gatto.