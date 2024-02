Cile, scoperte oltre 100 nuove specie marine viventi: le immagini a 4500 metri di profondità

La spedizione a 4500 metri di profondità

Un gruppo internazionale di scienziati, guidato dal Dr. Javier Sellanes dell'Universidad Católica del Norte, potrebbe aver scoperto più di 100 nuove specie viventi sui monti sottomarini al largo delle coste del Cile . La recente spedizione dell'ha permesso infatti di identificare coralli di profondità, spugne di vetro, ricci di mare, anfipodi, granchi e altre specie probabilmente nuove per la scienza. Il team ha esplorato i monti sottomarini lungo la dorsale di Nazca e Salas y Gómez per raccogliere dati a sostegno della designazione di un'area marina protetta internazionale in alto mare. La dorsale di Salas y Gómez è una catena montuosa sottomarina lunga 2.900 chilometri che comprende più di 200 monti sottomarini e si estende dalle coste del Cile fino a Rapa Nui, conosciuta anche come Isola di Pasqua , con la maggior parte della dorsale situata al di fuori della giurisdizione cilena.

Durante la spedizione è stato utilizzato un robot sottomarino, capace di scendere fino a profondità di 4.500 metri, per raccogliere dati da dieci monti sottomarini che saranno utilizzati per avanzare gli sforzi di protezione marina del Cile.

La spedizione scientifica in Cile

Gli scienziati hanno scoperto che ogni monte sottomarino ospitava ecosistemi distinti, molti dei quali vulnerabili, inclusi fiorenti barriere coralline di profondità e giardini di spugne. Il team sta analizzando la fisiologia e la genetica dei campioni sospettati di essere nuovi per la scienza per confermare se si tratta di nuove specie. Gli esperti a bordo della nave hanno mappato 52.777 chilometri quadrati di fondale marino, risultando nella scoperta di quattro monti sottomarini nelle acque cilene. Il quarto monte sottomarino, la montagna più alta a 3.530 metri, è stato esplorato per la prima volta, mappato e nominato ufficiosamente Solito dal team scientifico.

«Siamo andati ben oltre le nostre speranze in questa spedizione. Ti aspetti sempre di trovare nuove specie in queste aree remote e poco esplorate, ma la quantità trovata, soprattutto per alcuni gruppi come le spugne, è sorprendente» ha detto Sellanes. «Questi ecosistemi fiorenti e sani indicano che i parchi marini Nazca-Desventuradas e Juan Fernández proteggono efficacemente habitat marini delicati». Una seconda spedizione lungo la dorsale di Salas y Gomez inizierà a bordo della nave da ricerca Falkor il prossimo 24 febbraio.