Narvalo, il cucciolo con la coda in fronte: «Il più adorabile che ci sia»

La missione di Mac

ha trovato un cucciolo per le strade di Jackson, la capitale dello Stato del Mississippi negli Stati Uniti, che è stato probabilmente abbandonato dai suoi proprietari. Questo adorabile cagnolino, ritrovato insieme ad altri cani più grandi, però, ha una curiosa particolarità. Il cucciolo presenta infatti una coda che cresce sulla fronte.

La fondazione era elettrizzata per aver salvato lui e altri cani dal freddo. Hanno pubblicato le sue foto chiedendo alle persone di trovare una casa a questi randagi. I volontari hanno chiamato il cucciolo "Narvalo, il piccolo magico peloso unicorno

Molti si sono subito chiesti se la piccola coda di Narvalo fosse un fastidio per lui. Ma i veterinari non hanno trovato nulla di strano nell'animale, a parte un lieve infortunio alla zampa. Condividendo un aggiornamento sulla sua salute, la fondazione ha scritto:

La coda in più non è collegata a nulla e non ha altro uso se non quello di renderlo il cucciolo più adorabile di sempre

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, un'associazione di volontari che si occupa della tutela degli animali ”, a voler sottolineare, scherzosamente, la somiglianza con il famoso cetaceo che ha la caratteristica di avere un dente, simile a una vite, sulla fronte.