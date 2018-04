La strana coppia, il video strega il web /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando accidentalmente diventi il suo migliore amico... È il post che accompagna uno dei video più virali del web, pubblicato su facebook da The Daily Heartbeat (il battito del cuore quotidiano) dove improbabili coppie di animali sembrano volersi un gran bene.Un cavallo con un gatto, un cane con un coniglio, la tartaruga con il volpino. Razze che in natura potrebbero essere preda e cacciatore, che per circostanze "misteriose" nella vita diventano inseparabili, sfatando il luogo comune che vede alcuni animali anteporsi "come cane e gatto". E nel cuore di ognuono di loro anche l'istinto fa un passo indietro.