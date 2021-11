"Una squadra", la docuserie sui "quattro moschettieri" del tennis italiano

di Francesco Alò

Corrado Barazzutti, Domenico Procacci, Tonino Zugarelli, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci presentano “Una squadra” alla 39.ma edizione del Torino Film Fest. La docuserie diretta da Domenico Procacci, sei puntate di 45 minuti l'una in onda maggio su Sky, racconta di come quella nazionale italiana di tennis riuscito nell'impresa di partecipare a quattro finali di Coppa Davis in cinque anni, dall'edizione del 1976 a quella del 1980. Rivalità personali, Roma Nord vs Roma Sud, straordinarie immagini di repertorio e aneddoti fulminanti come quella volta in cui Tonino Zugarelli si rifiutò di scendere in campo come riserva di Adriano Panata nella semifinale con la Spagna del 1977. i quattro moschettieri,