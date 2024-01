Coppa Italia, stasera Fiorentina-Bologna

Via ai quarti di finale di Coppa Italia, che si disputano in gara secca. Ad aprire il quadro Fiorentina-Bologna, in campo al Franchi stasera alle 21. Domani altri due match: alle 18 il derby capitolino Lazio-Roma , mentre alle 21 a San Siro il Milan ospita l'Atalanta. Chiude, giovedì sera alle 21, Juventus-Frosinone. Intanto, sul fronte mercato, Radu Dragusin è a un passo dal Tottenham. Il club londinese avrebbe superato la concorrenza per aggiudicarsi il difensore romeno del Genoa, offrendo 24 milioni di euro, più altri sei di bonus. (Lapresse)