Sanremo, Geolier: «Basta odio, Angelina Mango ha meritato la vittoria»

«Sono grato di aver ricevuto tutto quell'affetto dalla mia gente, però stanno girando dei video in cui festeggiavo con sotto il coro ‘Chi non salta Mango è', è una cosa bruttissima, non mi piace. Togliete tutto questo odio, non esiste. C'è stata un pò di sana competizione, ma già finita. La musica non è odio, non è divisione. Due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana, andiamo avanti. Basta commentare a me e agli altri sotto i post, non serve. Noi artisti ci vogliamo bene. Il vincitore merita sempre perché ha vinto. Vanno bene le idee personali, soggettive, ma ora basta, non continuiamo con questa cosa». Così Geolier sui suoi social ha voluto placare le polemiche dopo la vittoria a Sanremo di Angelina.

Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 09:12

