È da poco calato il sipario sul Festival di Sanremo e arrivano i primi verdetti in termini di classifiche. Un successo non solo in tv ma anche sulle piattaforme social, come su TikTok. La piattaforma di intrattenimento ha fatto da trampolino a tantissimi trend, e il racconto del Festival si è intersecato a quello della community. Foto: Kikapress Music: "Buddy" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Elisa, record femminile di ascolti su Spotify in un giorno