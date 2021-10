Paola Perego e Simona Ventura coinquiline in "Citofonare Rai 2": «Bisogna abbattere i pregiudizi»

Ogni domenica mattina su Rai2 arriveranno due coinquiline d’eccezione: Paola Perego e Simona Ventura, pronte ad intrattenere il pubblico con il nuovo programma Citofonare Rai2, in onda dalle 11.15 a partire dal 3 ottobre. Un programma leggero e divertente per accompagnare il risveglio domenicale degli italiani, come ha raccontato Simona Ventura. Per la prima volta un programma vede alla conduzione due donne, come racconta Paola Perego nella nostra intervista; e l'affiatamento tra le due senza dubbio non manca. Crediti foto@Ufficio Stampa Rai Music: «Summer» from Bensound.com



