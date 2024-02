Napoli, Geolier premiato dal sindaco Manfredi

Servizio di Gennaro Arpaia

«Sono grato del supporto della mia città, che non era scontato, è stato 'esageratò. Le persone si sono sentite veramente in diritto di supportarmi. Alla fine è vero, quando un prodotto esce da Napoli i napoletani ne sono proprietari, quindi io sono proprietà di Napoli». Lo ha detto Geolier, arrivato secondo nella classifica finale del Festival di Sanremo, in occasione della consegna di una targa dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la cerimonia al Maschio Angioino. «Voglio ringraziare tutti, ringrazio il sindaco per la vicinanza a me che sono giovane e ai giovani.

Sono andato a Sanremo con l'obiettivo di portare la lingua napoletana e ci sono riuscito. Alla fine il risultato conta poco, sono rimasto contento di tutto», ha concluso il cantante.