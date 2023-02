Il monologo di Rosa Chemical a Le Iene: «L’imbarazzo di Fedez per il bacio? Bello, divertente, vero»

La puntata de ‘Le Iene’ in onda martedì 14 febbraio ha ospitato, fra gli altri, Rosa Chemical. Reduce da Sanremo 2023 con ‘Made in Italy’ e una buona dose di polemiche soprattutto per il bacio a Fedez, l’artista ha chiarito la sua posizione. “Ho sempre pensato alla musica come un mezzo, più che come un fine. E Sanremo come un’opportunità, più che una gara – ha esordito – Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale, ma chiedo ascolto per chi non vuole più nascondersi”. “Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici – prosegue – qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa: solo che poi, io, gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente, vero”. E conclude: “Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”. Foto Kikapress - Ufficio Stampa Mediaset / Music: «Elevate» from Bensound.com