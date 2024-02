Momento surreale ad Affari Tuoi, Amadeus contro il dottore: «Credi di spaventarci»

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 26 febbraio, Amadeus ha scatenato un confronto epico che ha catturato l'attenzione dei telespettatori di Rai Uno, trasformando il game show pre-serale in una sorta di western all’Italiana. Mentre il concorrente abruzzese Nicola si trovava in gioco, il conduttore ha infatti deciso di dar vita a una scena senza precedenti: ha richiamato accanto a sé due pacchisti, cominciando a “minacciare” e a mettere in discussione il ruolo e l'autorità del dottore. Quel breve momento, audace e inaspettato, ha creato un'atmosfera di tensione e sorpresa, facendo impazzire il pubblico a casa e conferendo alla puntata un pizzico di spettacolarità e imprevedibilità. Tanto che i telespettatori che hanno voluto commentare sono davvero in tanti. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai; music by Korben MKdB