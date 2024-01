Max Pezzali, Sfera Ebbasta, Gazzelle, Salmo e Geolier tra i primi nomi al Red Valley Festival 2024

Torna il Red Valley, unico festival italiano che propone una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance. Per l’edizione 2023 si annuncia una ricchissima line up che accenderà l’Olbia Arena di Olbia nelle giornate del 14,15, 16 e 17 agosto. Nella quattro giorni sarda sono attesi alcuni dei nomi di maggiore rilievo della scena contemporanea e altri artisti sono ancora da svelare. Tra i protagonisti annunciati ci sono Gazzelle, Geolier, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta , Tommaso Paradiso, Ariete, Diss Gacha, Drillionaire, Fast Animals & Slow Kids, Gemitaiz, Kid Yugi, Shablo e Tony Effe. Foto copertina di Stefano Manzoni da Ufficio Stampa