Ligabue ha il Covid, rinviati i concerti di Parigi e Londra

(Agenzia Vista) Parigi, 30 ottobre 2022 "Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana. Stanotte non sono stato bene, così stamattina ho fatto un tampone e sono risultato positivo al Covid". Questo l'annuncio di Luciano Ligabue sui social, dopo il rinvio dei concerti di Parigi e Londra. Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it