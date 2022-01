Laura Pausini, show a sorpresa in Piazza Navona: fan in visibilio per la digital performance

di Laura Larcan - Doveva essere solo in versione 3D, ma alla fine è apparsa in carne ed ossa. E Laura Pausini ha mandato in visibilio piazza Navona. I fan non credevano ai loro occhi, ieri sera, quando si sono visti comparire a sorpresa il loro idolo musicale. La cantante, infatti, doveva essere la protagonista solo di un evento hi-tech, una performance esclusiva tutta tridimensionale. Sul maxischermo installato accanto alla facciata della chiesa barocca di Sant'Agnese in Agone era stato da poco proiettato l'atteso video del nuovo singolo della cantante romagnola, dal titolo Scatola, uscito proprio ieri.

Uno show digitale che tra l'altro è stato proiettato in contemporanea anche sui videowall nelle principali piazze di Milano, Madrid, Parigi, Città del Messico, Brasilia, Miami e New York. Non a caso, la Pausini è reduce dall'ottima annata 2021 di candidature e premi, tra Golden Globes e Oscar, per la canzone Io sì, colonna sonora del film di Edoardo Ponti La vita davanti a sé con Sophia Loren. Poi all'improvviso, eccola. Laura, splendida nel suo completo giacca-pantalone color crema avvolta dal morbido cappotto, è scesa dal van che l'ha scortata fino al centro della piazza. La corsa all'ultimo flash e selfie è andata in scena, mantenendo ovviamente le dovute distanze, complice anche la mascherina di rigore. Lei, generosa e sorridente si è concessa l'abbraccio (in sicurezza) del suo pubblico. Una decisione presa last minute, sembra. Al termine di gli impegni di lavoro e alcune interviste in programma in un albergo nei pressi di piazza Navona, ha deciso di salutare i tanti fan che si erano dati appuntamento intorno alla fontana dei Fiumi. Un'improvvisata, insomma, degna di una star. Felici i tanti ragazzi e ragazze che si sono trovati a tu per tu con la diva della musica. Un exploit prima della maratona da superospite al festival di Sanremo.

(video Davide Fracassi/Ag.Toiati)