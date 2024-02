Domenica in, frecciatina di Ignazio de Il Volo in diretta: ce l'aveva con Lino Banfi?

A Domenica In si è tenuto il classico appuntamento post Sanremo, dove si sono ri-esibiti i cantanti in gara al Festival, alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e critici musicali: tra essi c'era anche Lino Banfi, che ha detto delle parole che sembrano non essere piaciute a Ignazio Boschetto de Il Volo che ha in qualche modo risposto per le rime all'attore. Ma da cosa deriva questa nuova polemica? Scopriamolo insieme!

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Mara Venier lo annuncia in diretta su Ignazio de Il Volo: cosa svela sul cantante imbarazzato