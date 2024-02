Grande Fratello, le urla dall'esterno della casa sorprendono gli inquilini

Un apparente momento di relax in giardino si è trasformato in un agitatissimo pomeriggio per alcuni partecipanti del Grande Fratello . Dall'esterno è infatti arrivato una critica, "urlata", nella quale veniva evidenziato che quella in corso è "l’edizione peggiore della storia" del programma. Questo episodio ha seguito una puntata di tensione in cui Alfonso Signorini aveva rimproverato i concorrenti per il clima pesante e poco divertente creato all'interno della casa, ricordando loro l'importanza di essere leggeri e coinvolgenti per il pubblico. I concorrenti hanno reagito in modo vario a questo commento esterno, tra chi ha cercato di minimizzare e chi ha preferito non dare troppo peso alle parole di un singolo spettatore.(Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)