Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la frase infelice nel tugurio: «Scusatemi non mi sono proprio reso conto»

Quest'anno, il Grande Fratello ha introdotto una serie di nuove regole mirate a migliorare la qualità dello spettacolo, cercando anche di diminuire il suo carattere trash. Inoltre, è stato introdotto un gruppo di concorrenti non famosi (NIP) che si alternano con i VIP. Tra questi partecipanti si trova Giuseppe Garibaldi, un giovane originario della Calabria impiegato come assistente scolastico a Piacenza.

Durante una delle giornate trascorse con i suoi nuovi coinquilini, l’omonimo dell'Eroe dei Due Mondi ha pronunciato un'affermazione sfortunata, suscitando preoccupazione per le conseguenze di ciò che aveva detto. Ma quale potrebbe essere stata l'esatta frase pronunciata da questo concorrente nel reality show trasmesso su Casa Mediaset? E perché era tanto grave?

Giuseppe Garibaldi, parolaccia nel tugurio

Mentre era in tugurio a parlare con Anita e Vittorio, il bidello ha detto: «Mannaggia la pu***na». Subito dopo la parolaccia il ragazzo si è coperto il volto con le mani e ha chiesto perdono agli autori: «No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto».

