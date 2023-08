Gianni Morandi canta in aereo "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"

Gianni Morandi, 78 anni, ha sorpreso i passeggeri di un volo cantando "C'era un ragazzo" attraverso il microfono della crew di bordo. Questa performance è diventata virale sui social media, con tantissimi video che circolano ora su Instagram e TikTok . Non è la prima volta per l'artista bolognese, in passato infatti aveva già intrattenuto i passeggeri di un volo con la sua chitarra.