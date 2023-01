Gf Vip, Daniele Dal Moro ubriaco per il brandy nello zabaione? Ecco cosa dice senza freni agli altri

Nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è apparso su di giri e secondo alcuni la colpa è da attribuire al brandy contenuto dentro lo zabaione. In giardino, infatti, Daniele si è lasciato andare ad alcune affermazioni senza peli sulla lingua, dimostrando ancora una volta un certo malumore verso situazioni e persone. Tra le frasi bisbigliate tra un cucchiaio di zabaione e l'altro, si è sentito Daniele dire: "mi piacerebbe addormentarmi in giardino piuttosto che dormire in mezzo ai falsi" e ancora "l'unico modo per parlare con voi è bere" Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

