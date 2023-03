Gf Vip, Daniele Dal Moro e la frase su Oriana Marzoli che delude i fan: cosa ha detto stanotte a Micol Incorvaia

In attesa della puntata di stasera del GF Vip, stanno emergendo sempre più dubbi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L’ex tronista ha confessato ai suoi coinquilini cosa pensa del suo strano rapporto con la showgirl venezuelana e sembra aver espresso il desiderio di prendere le distanze da lei. Quelle sue frasi sulla coinquilina, però, non sono piaciute proprio a tutti. Molti telespettatori sono infatti rimasti delusi dai commenti di Daniele, soprattutto perché sembra che Oriana sia ancora piuttosto presa a lui. Resta da vedere cosa accadrà nelle prossime ore e poi in puntata. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Elevate” from Bensound.com

