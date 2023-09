GF, Angelica rivela il motivo della fine della storia: «Vasco Rossi s'innamorò di mia madre, ma...»

Nella Casa del GF, una nuova giornata ha portato con sé nuove dinamiche e rivelazioni sorprendenti. Nel pomeriggio, Angelica Baraldi, Fiordaliso e Heidi Baci si sono riunite nel giardino per condividere confidenze e chiacchierare. Durante la conversazione, Angelica ha svelato un segreto inaspettato che ha lasciato tutti gli inquilini senza parole: sua madre, oltre 40 anni fa, è stata corteggiata da Vasco Rossi, un'icona della musica italiana. Vasco le aveva persino dedicato una canzone, "Susanna," il nome della madre di Angelica, inserendola nell'album "Colpa d’Alfredo" del 1980. Angelica ha raccontato che la storia d'amore tra sua madre e Vasco è iniziata quando lei aveva solo 16 anni e il cantante ne aveva 26. Anche se sono stati insieme per un po', la differenza d'età si faceva sentire, come quando Vasco andava a prenderla a scuola. Tuttavia, questa storia d'amore ebbe una fine inaspettata quando la madre di Angelica si innamorò dell'amico di Vasco Rossi, il DJ Daniele. Questo evento ferì Vasco, poiché sua madre iniziò una relazione con un suo caro amico. La madre e Daniele rimasero insieme per circa tre anni. Nonostante gli eventi passati, Daniele e Vasco rimasero buoni amici. Anni dopo, Angelica stessa ebbe l'opportunità di conoscere Vasco nel 2017, grazie a sua madre che la portò a Zocca. La storia ha lasciato sbalorditi tutti i coinquilini di Angelica, in particolare Fiordaliso, che ha ricordato la bellezza di Vasco da giovane. La conversazione si è trasformata in un momento di allegria quando Fiordaliso ha chiesto di ascoltare la canzone "Susanna," e insieme ad Angelica, hanno iniziato a cantarla. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress music: Korben



