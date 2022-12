Festival di Sanremo 2023: il cast ufficiale annunciato da Amadeus

In diretta al Tg1, il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus ha annunciato il cast 2023. Il Festival di Sanremo del prossimo anno prende, dunque, forma con la definizione dei big sul palco del Teatro Ariston. Dopo voci di corridoio e ‘toto nomi’, Amadeus chiude (o apre, a seconda della prospettiva) i giochi. “Come l’anno scorso saranno 22 i big”, dichiara Amadeus, “ma una notizia importantissima è che i giovani saranno addirittura sei, cosa mai accaduta. Quindi dei dodici della finale di Sanremo Giovani, la metà andrà direttamente all’Ariston per un totale di ventotto canzoni in gara”. Ecco, allora, chi sono i 22 cantanti di Sanremo 2023 secondo l’ordine comunicato al Tg1. Foto Kikapress - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Spotify Wrapped 2022: ecco gli artisti e i brani più ascoltati dell’anno